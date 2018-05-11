"Эти люди полетят со мной?": дочь олигарха ужаснулась эконом-классу в самолете

Дочь российского олигарха Ирина Чигиринская поделилась впечатлениями о первом полете в эконом-классе обычного самолета.

Фото: pravda.ru

Девушка вспомнила, какой стресс перенесла в 14 лет, когда впервые полетела рейсовым самолётом, и большое количество людей её напугало.

По ее словам, тот факт, что в нём могут оказаться другие люди стал для неё неожиданностью. "А что, эти люди все с нами полетят?" - с таким вопросом девушка обратилась к стюардессе.

Ирина Чигиринская также рассказала о своём брате, который работал дворником в посёлке на Рублёвке. Она отметила, что сегодня он является владельцем одной из крупнейших компании по переработке мусора.

Недавно издание Guardian опубликовало месторасположение и стоимость крупнейших домов российских олигархов в Лондоне. Среди владельцев недвижимости есть и действующие чиновники РФ.

Как утверждает правительство Соединённого Королевства, почти все эти properties были якобы приобретены за деньги коррупционного происхождения и должны быть конфискованы.

Российские олигархи владеют британской недвижимостью на сумму 1,1 млрд фунтов стерлингов, в основном, в Лондоне. Но истинная стоимость их недвижимого имущества в стране, скорее всего, будет намного выше.

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