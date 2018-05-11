Водитель провинциальной маршрутки ездит с "голосами в голове"

Водитель маршрутки в Брянске заставил поволноваться пассажиров и других участников дорожного движения. Заднюю дверь его микроавтобуса "украсила" надпись "Голоса в моей голове заставляют меня шнырять из ряда в ряд". Остается только догадываться, пошутил ли он, или признался в наличии соответствующего диагноза.
Публикация фотографии отличного от других транспортного средства в социальных сетях тут же вызвала живую дискуссию среди брянцев. Некоторые сочли "креатив" остроумным, иные же посчитали надпись отражением горькой реальности, иллюстрирующим лихую езду тех, кому доверяют жизни и здоровье пассажиров. Один из участников разговора выразил большое удивление, "как ему вообще с голосами в голове права выдали". Однако, спросить самого водителя, какую мысль на самом деле он хотел донести до общественности, пока никто не догадался.
Читайте также:
Наглый водитель московской маршрутки покалечил пассажиров
Маршрутка как оружие уничтожения
Маршрутки опасны, но незаменимы
Поражающие воображение россиян факты выявил опрос, проведенный Институтом общественного мнения YouGov.
Поражающие воображение россиян факты выявил опрос, проведенный Институтом общественного мнения YouGov.
8 мая российская Госдума утвердила Дмитрия Медведева председателем правительства.
Новая ядерная бомба B61-12, которую США собираются отправить в Италию, Германию, Бельгию, Голландию и, возможно, в другие европейские страны, находится на завершающей стадии подготовки.