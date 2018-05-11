Водитель провинциальной маршрутки ездит с "голосами в голове"

Водитель маршрутки в Брянске заставил поволноваться пассажиров и других участников дорожного движения. Заднюю дверь его микроавтобуса "украсила" надпись "Голоса в моей голове заставляют меня шнырять из ряда в ряд". Остается только догадываться, пошутил ли он, или признался в наличии соответствующего диагноза.

Фото: fotodom.ru/Коммерсантъ

Публикация фотографии отличного от других транспортного средства в социальных сетях тут же вызвала живую дискуссию среди брянцев. Некоторые сочли "креатив" остроумным, иные же посчитали надпись отражением горькой реальности, иллюстрирующим лихую езду тех, кому доверяют жизни и здоровье пассажиров. Один из участников разговора выразил большое удивление, "как ему вообще с голосами в голове права выдали". Однако, спросить самого водителя, какую мысль на самом деле он хотел донести до общественности, пока никто не догадался.

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