Попкорн неуместен: ради хайпа не жаль и детей

"Звезда соцсетей" устроила спланированную провокацию в попытке якобы вернуть своих детей.

Около недели назад "Правда.Ру" рассказала грустную историю одной бывшей семьи. Многие СМИ Петербурга и ведущие телеграм-каналы давно держат ситуацию под контролем.

Так, сегодня, 11 апреля, НИА-Санкт-Петербург опубликовало продолжение похождений "Яжыматери", как назвала эту девушку известная блогер, Юлии Шик. Похоже, предположения "Правды.Ру" подтверждаются: Юлии уже давно наплевать на детей, она просто жаждет "хайпа и сладких потоков доната".

Собственно, произошло следующее… Мать заявилась в детский сад, где обучаются ее дети, по решению суда, находящиеся на попечении их отца, и устроила скандал. По словам очевидцев, она заявила директору, что она против того, чтобы дети посещали учебные программы, после чего схватила детей и попыталась устроить драку со своим бывшим мужем.

По итогам этой акции в "инстаграме" Юлии незамедлительно появился новый отчет о произошедшем, умело подправленный, по сути, смонтированный. Естественно, из этой социальной сети хлынул новый поток грязи на бывшего мужа Юлии Шик — директора Музея уличного искусства Андрея Зайцева.

Журналисты НИА-Санкт-Петербург позвонили Андрею. Вот что он им рассказал: "Юля пришла туда с четкой целью — устроить провокацию, и у нее это получилось. Она схватила детей, начала задавать Феде вопросы, "скучал ли ты по мне?", и вытягивать из него эти слова. Она схватила детей за руки и начала кричать, что она их не отпустит. Я сразу понял, что она ведет аудиозапись, чтобы потом выложить ее в "инстаграм". По словам некоторых журналистов, она уже делала это раньше, без моего ведома записывала наши личные разговоры, но не могла использовать их в суде. Как я понимаю, Юля добилась своего, после этой истории у нее взлетели просмотры и добавились подписчики в "инстаграме". Мне порой кажется, что дети ей уже не нужны, потому что если она их получит — ее популярность упадет, потому что она больше не сможет выкладывать в "инстаграм" новые скандалы".

Очевидцы произошедшего подтверждают слова Андрея Зайцева. "Она специально громко кричала, чтобы это записалось на диктофон", — рассказала одна из женщин, присутствовавших на месте событий.

Популярные телеграм-каналы уже не в первый раз призывают пользователей соцсетей поддержать Андрея в его "инстаграме". А "Правда.Ру", со своей стороны, еще раз выражает сожаление о том, что в погоне своих родителей за "правотой" и дешевой известностью после развода страдают, как правило, дети.