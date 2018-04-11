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Источник Правда.Ру

Названы самые опасные для водителей места Москвы

Общество

В Москве названы самые опасные участки дорог, где чаще всего происходят ДТП. Они находятся на МКАД и Дмитровском шоссе.

Названы самые опасные для водителей места Москвы. Названы самые опасные для водителей места Москвы
Фото: мвд.рф

Об этом заявил начальник столичной ГИБДД Виктор Коваленко на пресс-конференции.

"Места концентрации дорожных происшествий, это так называемые очаги аварийности. Это участок дорожной сети, на котором происходит два и более ДТП с пострадавшими, протяженностью 400 метров. Преобладает, конечно, МКАД, достаточно высокая активность, и Дмитровское шоссе", — сообщил Коваленко.

Основные причины дорожных происшествий на магистралях -превышение скорости, виды дорожных происшествий — в основном, столкновения.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Москве в ноябре прошлого года на Новорижском шоссе произошла крупная авария с участием трех автомобилей. Одна из машин опрокинулась на крышу, некоторые пассажиры машин остались зажатыми в салонах.

По данным ГИБДД, в аварии участвовали автомобили Kia Sportage, Toyota RAV4 и Ford Escape Titanium. ДТП произошло около 17:00. В ведомстве отметили, что пострадали семь человек. На месте работали сотрудники полиции и "скорой".

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