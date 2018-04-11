Командира МЧС посадят за трагедию в "Зимней вишне"

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении командира пожарного звена, которое тушило пожар в "Зимней вишне".

Фото: официальная страница МЧС России в facebook

"В результате халатных действий начальника караула пожарно-спасательной части № 2 Сергея Генина погибли не менее 37 человек, находившихся в момент пожара на четвертом этаже ТРЦ "Зимняя Вишня" в кинозале № 2", — приводит слова официального представителя СК Светланы Петренко "Интерфакс".

Следствие уверено, что "сотрудниками противопожарной службы было утрачено время, которое могло быть использовано для спасения и эвакуации людей в безопасное место".

В отношении Генина возбуждено дело о халатности.

По версии следствия, Генин, оказавшись с двумя сотрудниками на месте происшествия, проигнорировал слова отца горевших в кинозале трех детей Александра Ананьева, который указал пожарным кратчайший путь к кинозалу.

"Ананьев, как очевидец происходящего, сообщил о нахождении на четвертом этаже в кинозале № 2 большого количества людей, в том числе детей, и указал на расположенный непосредственно у данного входа лестничный марш, как кратчайший путь к указанному кинозалу", — сказала Петренко.

Генин проигнорировал эти сведения, и не сверил с имеющимися планами-схемами кратчайшие пути к месту спасения людей, направив свое звено к дальнему от своего местонахождения лестничному маршу, находящемуся в юго-восточной части торгового центра. При этом его подчиненные беспрекословно последовали за ним.

"Дойдя до четвертого этажа, они обнаружили запертую дверь. После этого Генин и его подчиненные вернулись к лестнице, находящейся в непосредственной близости от западного входа, и беспрепятственно проследовали на четвертый этаж. В результате было утрачено время, которое могло быть использовано для спасения и эвакуации людей", — вот так звучит версия следствия.

"По месту жительства Генина проводятся обыски. В ближайшее время он будет задержан, после чего следствие решит вопрос о мере пресечения", — сказала Петренко.

У пожарных на этот счет своя позиция, которая сводится к, образно говоря, выражению "нам лучше знать".

Так, пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области опубликовала видеозапись о работе спасателей на пожаре в "Зимней вишне", в которой сообщается, что звено Генина прибыло на место через семь минут после получения сигнала о пожаре.

На видео Генин говорит, что его звено было вынуждено вернуться, так как им помешала пройти в горящее помещение запертая дверь.

"Мы время терять не стали, поняли, что сломать двери не сможем. Вернулись назад и с другой стороны со звеном пошли на четвертый этаж. Двигались ползком, было очень жарко. Услышали хрип, поползли на него и обнаружили человека", — говорит на записи Генин.

Также в записи говорится, что Генин работает спасателем более 20 лет.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что кемеровские следователи выясняют подробности трагедии в ТЦ "Зимняя вишня". Так, по словам очевидцев, сотрудники центра обманули молодых людей, пытавшихся спасти детей из кинозалов.

"Я видела, как парни выносили маленьких детей. У моего молодого человека шок. Они пытались зайти в кинотеатр, но сотрудники "Зимней вишни" сказали, что детей там нет. Ребята на последнем дыхании были, зажимали нос (чтобы не отравиться угарным газом). Но оказалось, что дети были. То есть их обманули. Они могли бы вытащить детей!" — рассказывает девушка одного из молодых людей, бросившихся на помощь.

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