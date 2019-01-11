Ученые: родители виноваты в зависимости детей от гаджетов

Исследователи канадского университета пришли к выводу, что родители вредят своим детям, поощряя их дополнительным временем с гаджетами. Об этом сообщают американские СМИ.

Ученые из Гуэлфского университета проанализировали поведение детей, родители которых позволяют им получать дополнительное время с любимыми гаджетами. Идя на поводу у ребенка, требующего еще 5-10 минут для увлекательной игры или просмотра социальных сетей, родители сами прививают своему чаду зависимость от телефона или планшета.

Подобное поощрение сравнимо со сладостями, которыми обычно награждают детей за успехи или хорошее поведение, вот только у зависимости от гаджета последствия совершенно другие. Для исследования детского поведения были приглашены 62 ребенка и 68 родителей. Возраст детей начинался от 18 месяцев до 5 лет.

Дети, занимающиеся с родителями, а не с гаджетами имеют положительный наглядный пример перед глазами и не нуждаются в виртуальной реальности.

Ранее Правда.Ру писала о том, что ученые из лондонского университета Биркбек выяснили, как смартфоны и планшеты мешают детям спать.

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