Как магазины скрывают подорожание продуктов

В российских продуктовых магазинах любопытное нововведение. Так, на прилавках россияне теперь могут найти куриные яйца в новых упаковках. С девятью яйцами внутри вместо привычных десяти.
Своим удивлением пользователи сети Интернет активно делятся в различных социальных сетях.
Напомним, что цены на обыкновенные куриные яйца подорожали в начале декабря минувшего года. Таким образом предприимчивые поставщики хотели получить прибыль из-за неминуемого повышения спроса на данный продукт перед новогодними каникулами.
По мнению россиян, сокращение количества куриных яиц в упаковке — хитрое ухищрение частных предпринимателей. Так, уверены жители страны, те пытаются продать поменьше товара за ту же сумму. Например, указывают россияне, в килограммовой пачке сахара зачастую, внимательно прочитав этикетку, можно обнаружить гораздо более меньший вес — 800 грамм. Также, негодуют граждане РФ, некоторые магазины и вовсе не стесняются делать объявления о том, что буквально с завтрашнего дня цены резко и сильно вырастут. Мол, "не ворчи и покупай", говорят тебе в магазине, сетуют россияне.
Telegram-канал "СМИ_ли" пишет: "После Нового года началось традиционное повышение цен "Анти-СССР" (в Союзе каждый январь опускали цены на что-то народно-востребованное). И это, кстати, просто привычное "с Нового года дороже", а скоро подъедет эффект от повышения НДС и цен на бензин".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что недавно российская политическая партия "Единая Россия" выпустила примечательную брошюру. Она носила лаконичное и звучное название "Экономим с умом". На страницах данной брошюры слуги народа советовали россиянам, как быть менее расточительными — например, почаще протирать лампочки в квартире, чтобы сэкономить 15-20 рублей в месяц.
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