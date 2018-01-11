Путин считает необходимым развитие дистанционного образования

Президент Владимир Путин считает необходимым развитие дистанционного образования в России. Об этом он заявил на встрече со школьниками в парке "Зарядье".

Фото: kremlin.ru

На встречу были приглашены школьники — авторы лучших сочинений на тему "Россия, устремленная в будущее". Это 34 ученика из 100 победителей.

"Дистанционное обучение у нас внедряется, внедряется широко, всё шире и шире… Нам необходимо сделать это образование доступным, развивать современные технологии", — сказал президент.

Глава государства также добавил, что доволен работами школьников. Он признался, что не мог прочитать все, но ознакомился со справкой, основанной на выдержках из сочинений победителей.

Всего же в конкурсе приняли участие 1,9 млн школьников из 85 регионов страны. А сама идея проведения Всероссийского сочинения принадлежит Владимиру Путину.

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