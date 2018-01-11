ПВО Москвы подняли по тревоге из-за НЛО над МКАД

Войска ПВО Московской воздушной зоны были приведены в повышенную готовность из-за НЛО над МКАДом.

Об этом говорится в телеграм-канале Mash. Сообщается, что "обычно такие объекты ловят сразу - это частные самолетики. Но в этом случае концы найти так и не удалось.

Странностей в этой истории вообще довольно-таки много. Инцидент произошел еще 7 января. Сразу три локатора возле Москвы зафиксировали неопознанный летающий объект в окрестностях МКАДа. Скорость объекта при этом достигала 200 километров в час. Что еще странно - ни одно средство контроля не смогло установить высоту его полета.

В 8:04 всю московскую систему ПВО срочно привели в режим повышенной боевой готовности. Точка прошла вдоль МКАДа и в районе 8:42 ушла с радаров. Вскоре возникла вновь, - ее зафиксировала соседняя система в районе ПОД "Карманово". Там объект резко ускорился до 250 км/ч и пропал. Возник уже в окрестностях Можайска и снова пропал. Режим готовности войск ПВО был снят в 9:15 7 января. Что это было - так до сих пор никто и не узнал".

"Правда.Ру" ранее писала о том, что 26 декабря в небе над Симферополем прогремел сильный взрыв.

Местные жители слышали его в Каменке, в районе улицы Кечкеметской, в районе улицы Дмитрия Ульянова, и даже в Белогорске.

По данным МЧС, к ним обратилось множество горожан с жалобами и вопросами.Некоторые жители города писали, что в районе Орловки истребители исполняли фигуры высшего пилотажа, а над Каменкой весь день очень низко летали вертолеты.