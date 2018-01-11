В Рязани уволены кардиологи, устроившие банкет вместо приема пациентов

В Рязани уволены замглавврача по лечебной работе и заведующая диспансерно-консультативным отделением областного кардиоцентра после проверки Минздравом. Поводом послужила запись в "твиттере", сделанная одним из пациентов.
На видео врачи в рабочее время устроили новогодний банкет в рабочее время вместо того, чтобы принимать пациентов. Пользователи крайне негативно отреагировали на увиденное: полный коридор больных и довольных медиков в кабинете заведующей за накрытым столом.
"Какая-то параллельная вселенная. А днем-то смысл праздновать? Что у них в башке вообще?", — вот один из комментариев.
"Рязань. Кардиоцентр. Пациенты сидят в коридоре и ждут, когда врачи закончат бухать и начнут их лечить. Узнаю тебя, Россия!", — а этот комментарий сделан автором видео.
Запись дошла до руководства. Ведомство провело проверку по данному факту, в результате которой было выявлено нарушение трудовой дисциплины в ходе исполнения служебных обязанностей. В этой связи был вынесен выговор главврачу кардиологического центра.
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