Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер не является российским продуктом. Об этом он написал в своем "твиттере", добавив, что компания не имеет в России ни серверов, ни разработчиков, ни каких-либо компаний, банковских счетов или офисов.
Поводом стала публикация в американском издании Financial Times. Оно опубликовало статью о Telegram "Российское приложение Telegram планирует присоединиться к блокчейн-мафии", в которой указывало, что приложение базируется в России.
Впрочем, издание в своих выводах оказалось не одиноко. Так, известный блогер Артемий Лебедев заявил, что Telegram полностью контролируется Кремлем. В своём ЖЖ Лебедев рассказал, что считает "Телеграм" проектом российских спецслужб.
"Это независимый, бодрый, успешный, востребованный, бесплатный продукт", — написал блогер. В комментариях под постом разгорелась дискуссия. Кто-то из пользователей посчитал, что Лебедев как обычно разыгрывает свою аудиторию, чтобы привлечь к себе внимание.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что юристы правозащитной группы "Агора" направили спецдокладчику ООН Дэвиду Кайе обращение с просьбой поддержать столкнувшийся с проблемами в России Telegram.
Как пояснил адвокат "Агоры" Дамир Гайнутдинов, они просили рекомендовать правительству РФ "воздержаться от расширения практики произвольного вмешательства в право граждан на свободу выражения мнения, приватность и анонимность, в том числе онлайн".
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