Москву спасут от ураганов и ливней за 200 миллиардов рублей

Руководство Росгидромета заявило о том, что ведомство совместно с правительством Москвы и МЧС намерено создать систему прогнозирования экстремальных погодных явлений.

Как рассказал глава метеоведомства Максим Яковенко, в настоящее время по инициативе Росгидромета уже готовится соглашение. Он подчеркнул, что "программа сформирована, деньги в бюджет правительства Москвы заложены, и с 2018 года начинаем реализовывать".

Проект включает в себя новую систему оповещения о природных аномалиях. По данным экспертов, ущерб от погодных аномалий в Москве до 2025 года составит 200 млрд руб.

Глава городского департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский отметил, что эта сумма должна быть вложена в городскую инфраструктуру, а также в ликвидацию ущерба от ураганов, ранее не характерных для московского региона.

Планируется, что аналогичная система может появиться в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске.

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