Руководство Росгидромета заявило о том, что ведомство совместно с правительством Москвы и МЧС намерено создать систему прогнозирования экстремальных погодных явлений.
Как рассказал глава метеоведомства Максим Яковенко, в настоящее время по инициативе Росгидромета уже готовится соглашение. Он подчеркнул, что "программа сформирована, деньги в бюджет правительства Москвы заложены, и с 2018 года начинаем реализовывать".
Проект включает в себя новую систему оповещения о природных аномалиях. По данным экспертов, ущерб от погодных аномалий в Москве до 2025 года составит 200 млрд руб.
Глава городского департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский отметил, что эта сумма должна быть вложена в городскую инфраструктуру, а также в ликвидацию ущерба от ураганов, ранее не характерных для московского региона.
Планируется, что аналогичная система может появиться в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске.
У природы нет плохой погоды..." Скажите это тем, кто вынужден считать минуты до посадки в теплый салон автобуса, тем, кто прыгает на одной ноге, пытаясь согреться в условиях зимнего хаоса. Для всех нас без исключения животрепещущей темой, особенно зимой, является погода и ее прогноз. С какой долей вероятности можно определить, что день грядущий нам готовит? Возможен ли верный прогноз погоды и на какой период времени? Об этом в прямом эфире видеостудии Pravda.Ru рассказал Вадим Заводченков, ведущий специалист центра погоды "Фобос".
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