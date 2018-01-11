Замначальника "Матросской тишины" уволили за VIP-камеры для богатых

Проверка московского СИЗО № 1 "Матросская тишина" привела к увольнению заместителя начальника из-за скандала с VIP-камерами.

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По данным ФСИН, еще три сотрудника изолятора привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Столичная прокуратура намерена возбудить уголовное дело после проверки СИЗО из-за несоблюдения требований о раздельном содержании разных категорий заключенных.

Напомним, в декабре 2017 года в российском издании "Московский комсомолец" вышла статья «Ад в „Матросской тишине" соседствует с „пятизвездочным" раем для богатых» Евы Меркачевой.

Именно в этом материале говорилось о наличии в СИЗО специальных камер, условия содержания в которых значительно отличаются от обычных. Места в них продают за миллион рублей, утверждалось в материале.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что в СИЗО "Матросская тишина" должен быть проведен капитальный ремонт. По словам уполномоченного по правам человека в Москве Татьяны Потяевой, камеры на первом этаже третьего корпуса ужасают.

"Вместо раковин - сплошная ржавчина, такого даже в уличных туалетах не увидишь, и вообще там положение ужасное", - заявила Потяева.

По ее мнению, прокуратуре нужно направить представление руководству УФСИН Москвы о проведении там капитального ремонта. "Туда даже если здоровый человек попадет, то у него здоровье сразу упадет", - подчеркнула она. Отметим, что данные заявления были сделаны после проверки СИЗО, которую, в частности, проводили представители столичной прокуратуры и Общественной наблюдательной комиссии Москвы по контролю за соблюдением прав человека в местах лишения свободы.

В СИЗО сообщили, что половина камер нуждается в ремонте. Заявки на выделение денег были уже отправлены руководству УФСИН.