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Источник Правда.Ру

Протоиерей Смирнов не будет извиняться за свое скандальное заявление

Общество

Протоиерей Андрей Смирнов заявил, что не будет извиняться за свои слова о гражданских женах. Напомним, ранее священнослужитель сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками".

"Проститутка - абсолютно литературное слово. И я нарочно использовал именно его. Я мог сказать грубо, я вырос в бараке. Так что я могу выбрать такое слово, что ушки скрутятся всухую и завянут", - оправдался представитель РПЦ.

"А за что извиняться? Я говорю не о них персонально, а о явлении. Потому что мне их жалко. Потому что их бросают через три-пять лет, с ними обращаются как с мусором. И женщинам приходится эту мерзость терпеть. Я выбираю такие выражения, чтобы остановить этот кошмар", - добавил Смирнов.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в США разгорелся скандал вокруг детской раскраски, посвященной теракту 11 сентября 2001 года.

К десятой годовщине масштабных терактов 11 сентября в Нью-Йорке и Вашингтоне, организованных "Аль-Каидой", американский издатель Уэйн Белл из Really Big Coloring Books, Inc выпустил специальную книгу-раскраску для детей под названием We shall never forget 9/11 ("Мы никогда не забудем 9/11"). Однако публикация уже вызвала скандал, возмутив американских мусульман.

Детям предлагается раскрасить горящие башни небоскребов и  организатора терактов, на тот момент главаря международной террористической  группировки "Аль-Каида" Усаму бен Ладена, который на картинке прячется за одной из своих жен.

Между тем некоторые мусульманские общины заявили, что книга пропагандирует стереотипы, которые в течение многих лет преследуют американских мусульман. Так, глава мичиганского отделения Совета по американо-исламским отношениям Дауд Валид отметил, что каждое упоминание мусульман или ислама сопровождается словами "террорист" и "экстремист".

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"Маленькие дети, которые выбирают такую книгу, могут быть подвергнуты дурному влиянию. Тем более что некоторые повествования и фотографии не отображают действительность. Например, Усама бен Ладен не прятался за женой, когда был расстрелян", - прокомментировал Валид.

Однако Уэйн Белл заявил, что перед тем, как начать работу над раскраской, издательство проводило исследование среди родителей. Большинство опрошенных ясно дали понять, что не хотят, чтобы подобная книга была политкорректной, сообщает "Состав.ру".

"Раскраска носит в себе информативный характер, чтобы дети были в курсе тех событий, которые произошли 11 сентября", - оправдывается издатель поучающей раскраски.

Читайте: В США появился комикс о поимке бен Ладена

Напомним, что в начале сентября в США поступит в продажу комикс по мотивам операции, в ходе которой был убит  Усама бен Ладен, сообщает SiteUA.org. После ликвидации террориста номер один в мире было выпущено большое количество сувениров, в частности футболок, плакатов и кружек, а также книги.

Графическая новелла называется "Кодовое слово: Джеронимо". Сюжет комикса основан на одноименной книге, написанной отставным морпехом Дэйлом Даем в соавторстве с супругой. Дай нередко предлагал свои услуги в качестве военного консультанта при работе над голливудскими фильмами, в том числе над лентой "Спасти рядового Райана".

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Темы рпц извинения протоиерей оскорбление дмитрий смирнов гражданский брак
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