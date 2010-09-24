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Источник Правда.Ру

Роспотребнадзор: в России нет больных коронавирусом

Общество

В Роспотребнадзоре заявили, что на текущий момент в России нет ни одного больного коронавирусом. Такое заявление сделала глава ведомства Анна Попова.

"Ни одного больного коронавирусом нет на территории России. При этом две эффективно работающие тест-системы, сертифицированные в Китае, полностью покрывают поток, контролируют каждого прибывающего из КНР", - сообщила Попова.

Ранее в России было зафиксировано два случая заражения новым типом коронавируса: в Забайкалье и Тюменской области. Впоследствии обоих пациентов выписали из больниц после полного выздоровления.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о вспышке трихинеллеза в Приморском крае.

В Поморье стало опасно есть медвежатину — расплодившиеся прошедшим аномально жарким летом болеют трихинеллезом. Заболевание это чрезвычайно опасно для человека.

Паразит проникает в центральную нервную систему, причиняет ущерб, достаточный для получения серьезного неврологического дефицита и даже смерти. Сезон заражения людей трихинеллезом связан с сезоном охоты. На днях архангельская ветсанэкспертиза заявила, что в регионе опасность заразиться есть и от свиного мяса. Стоит поблагодарить медиков за своевременно объявленную тревогу: лучше, как говорится, перебдеть, чем недобдеть. Аномально жаркое, убийственно сухое лето вообще принесло немало бед россиянам. Русский Север "пожарная" беда обошла вроде бы стороной, но уже сейчас, во второй половине сентября, ясно: пришла беда другая, причем горожан она касается постольку-поскольку, а вот сельских жителей и дачников — напрямую.

Как уже сообщала "Правда.Ру", природные аномалии уже привели к росту численности волков на Севере, в частности, в Архангельской области и Ненецком автономном округе (НАО). Биологи хватаются за голову: по-видимому, нынешний рост поголовья серых хищников — не предел.

Почему хищникам вдруг так приспичило плодиться именно в жару — загадка. Плохо, что естественной пищи для хищников в лесах стало меньше — зверье (то есть пища для волков) повымерло, повыгорело.На кого будут охотиться расплодившиеся серые? Кроме как на домашних животных, вроде бы больше и не на кого. Самая напряжённая ситуация — в Плесецком, Онежском, Пинежском, Каргопольском и Мезенском районах Поморья. Думается, тяжелее всего в регионе придётся зимой, когда оголодавшие хищники потеряют осторожность.

Темы эпидемия забайкалье анна попова коронавирус роспотребнадзор тюменская область
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