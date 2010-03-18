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Роман с темнокожей девушкой "вылечил" закоренелого наци

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В 80-е годы прошлого века Пит был молодым человеком "без определенных занятий". Он шатался по родному городу и тосковал по "старой доброй" Англии. Юноше казалось, что страну оккупировали иммигранты из стран третьего мира, и ему, коренному жители Соединенного Королевства, из-за них ничего не добиться в жизни.

Фото: AP

Такие мысли привели Пита в Британскую Национальную Партию, известную своими ультраправыми взглядами. Англичанин целиком окунулся в работу политической организации и даже неплохо продвинулся там по карьерной лестнице.Параллельно Пит трудился управляющим в одном из отделений Королевской Почты. Именно там летом 2005 года он и встретил Кай, которая не так давно приехала в Англию с Ямайки. "Кай была невероятно красива и производила сногсшибательное впечатление. Я смотрел на нее и думал, что не влюбиться в эту темнокожую женщину просто невозможно". Ямайская красотка тоже не устояла перед чарами англичанина, и вскоре они уже не скрывали своих чувств от окружающих.

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Питера увлекали и одновременно пугали новые отношения, а еще он очень боялся, что молодая женщина узнает, в какой партии он состоит, и перестанет с ним разговаривать. К счастью, сама Кай понятия не имела о БНП. И тем не менее, влюбленный мужчина вскоре покинул организацию.

Но его националистический настрой был хорошо известен в небольшом городке, так что знакомые, которые встречали мужчину с темнокожей подругой, приходили в состояние шока. Однако даже бывшие соратники Пита не осмеливались говорить гадости о Кай ему в лицо. Лишь однажды друг экс-наци нелицеприятно выразился о девушке, но Питер доходчиво объяснил, что так делать не надо, и все разговоры утихли.Через два года после знакомства у Кай и Питера родилась дочка Руби. Кроме того, у них трое дочерей от первых браков. В мае пара собирается пожениться.Кстати, 20-летняя дочь Питера была очень рада, что папа покинул сомнительную организацию. "Она всегда говорила, что мне просто нравилось бунтовать, а как таковой идеи у меня не было, и поэтому единственный, против кого я выступал, был по сути я сам".Мужчина жалеет, что раньше был таким узколобым и недалеким, и даже помыслить не мог, что среди иммигрантов есть прекрасные люди, такие как Кай, ее друзья и родственники. Сейчас у Питера множество знакомых из Пакистана, Сомали, Нигерии, и он уже не считает, что они отнимают работу у англичан. "Роман с Кай открыл мне новый мир, сейчас я понимаю, как слеп был раньше", — сокрушается Питер.

Что касается его будущей жены, то она никогда не сталкивалась ни с чем подобным БНП, и это при том, что до знакомства с Питером Кай прожила в Англии пять лет. Поэтому когда коллеги пытались предостеречь женщину и рассказать ей об увлечениях ее друга, она лишь пожимала плечами."Мои родственники, едва познакомившись с Питом, заявляли, что мы созданы друг для друга, — ну какой тут может быть расизм!" — удивляется Кай. Женщина утверждает, что Пит — мужчина, которого она искала всю свою жизнь и вот, наконец, нашла."Мне непонятно, как можно не любить кого-то только из-за цвета кожи, ведь все мы люди, а значит - существа одного вида, и должны быть поддержкой друг для друга", — утверждает Кай.В подтверждении своих слов пара решила сделать свою свадьбу настоящим праздником национальной дружбы: стены будут украшены флагами Великобритании и Ямайки, а на столах расставят блюда из кухонь обеих стран. Кроме того, на торжество молодожены пригласят друзей с нескольких континентов.

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