Врачам и учителям запретили дареный алкоголь

В России, возможно, бюджетников в скором времени ждут очередные изменения. Так, на них хотят распространить те же антикоррупционные стандарты, что и для чиновников.

Получается, что, возможно, антикоррупционные стандарты в скором времени будут распространяться не только не федеральных государственных служащих, но и учителей, врачей, полицейских. А это значит, что им будет запрещено принимать любые подарки кроме канцелярских товаров или же цветов. Это называется "запрет на получение подарков в связи с исполнением должностных обязанностей".

Также, что любопытно, в случае принятия примечательного законопроекта бюджетников обяжут в срочном порядке сообщать своему непосредственному руководство об увиденных или услышанных ими случаях коррупции.

В российском обществе отчего-то популярна традиция дарить врача в качестве благодарности за лечение крепкий алкоголь. Теперь же эта добрая и знакомая буквально каждому россиянину норма может исчезнуть.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что федеральный православный телеканал поставил телезрителям в вину свой маленький бюджет. Так, по словам тамошних священнослужителей, добровольные пожертвования должны быть общими. В речи ведущего, что любопытно, прозвучало выражение "неблагодарность очистившихся прокаженных".

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