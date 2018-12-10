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Опасно ли это: всем россиянам создадут цифровые профили

Общество

 

Опасно ли это: всем россиянам создадут цифровые профили. 395716.jpeg

Правительство Российской Федерации обсуждает возможность сведения всех персональных данных жителей страны в один единый цифровой профиль.

Это, конечно же, призвано облегчить жизнь россиянам. Но, твердят средства массовой информации и многочисленные эксперты, все не так просто. Велика вероятность, сетуют они, кражи личных данных миллионов россиян. Нужно внимательно следить за хранением так называемого единого цифрового профиля, предупреждают эксперты. Опасность столь велика, указывают они, что практическое значение нововведения не оправдывает рисков.

Цифровой профиль, конечно, сведет к минимуму или же вовсе уменьшит оборот бумажных документов при оказании гражданину государственных и иных услуг. Известно уже, кстати, что именно войдет в этот самый профиль: паспорт, СНИЛС, ИНН и заявление о согласии на обработку персональных данных.

Отмечается, как именно это будет работать. Компания, в которую россиянин обратится за той или иной услугой, запросит у государства разрешение на просмотр его цифрового профиля.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российское правительство рассматривало возможность замены трудовых книжек на цифровые, электронные. Эксперт же заявил редакции "Правды.Ру", что это очень и очень опасно, так как также влечет за собой высокую вероятность кражи личной информации граждан Российской Федерации.

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