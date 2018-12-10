Россиянам предложат ипотеку на избы и дома в селах

Разница в доходах граждан России, живущих в мегаполисах, и тех, кто живет в сельской местности или небольших городах, мягко говоря, серьезная. Так, оказывается, в правительстве Российской Федерации все видят и понимают.

Там решили помочь жителям небольших населенных пунктов и деревень приобрести жилье. Депутат Геннадий Кулик из партии "Единая Россия" предложить снизить ставку по ипотеке для них до 3-4 % годовых. Снизить ставку, считает Кулик, возможно, просубсидировав ее из государственного бюджета.

Пока остается неизвестным, поддержит ли кто-то в правительстве Российской Федерации Геннадия Кулика. Но тот, судя по всему, намерен бороться. Так, депутат от "Единой России" указывает на то, что его инициатива якобы не только поможет россиянам из сел и деревень, но и даст мощный импульс развитию жилищного хозяйства по всей стране.

Ранее "Правда.Ру" писала о любопытном исследовании ВЦИОМа. Так, выяснилось, что больше четверти опрошенных — 28 % россиян — признались, что крайне недовольны своими жилищными условиями. Кто-то сетовал на высокие тарифы ЖКХ, другие же и вовсе заявили об аварийном состоянии их недвижимости. Подавляющее же большинство тех, кто своим жильем доволен — сплошь молодые люди.

Читайте также:

Ипотека или аренда — что выбрать сегодня?