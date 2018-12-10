Вопрос начисления и размера пенсий в России давным-давно является вопросом животрепещущим и болезненным. Особо остро он встал в этом году, на фоне непопулярной в народе реформы о повышении пенсионного возраста.
В пенсионном фонде России решили рассказать стране правду о том, в каких регионах самые большие и самые маленькие пенсии. Так, выяснилось, что самые большие начисления приходят пенсионерам с Чукотки — в среднем по 25 тысяч 173 рубля. Чуть меньше, но примерно на том же уровне, получают вышедшие на пенсию россияне в Ненецком автономном округе, в Магаданской области, Камчатском крае и Ямало-ненецком автономном округе.
Похвастаться же большими пенсиями не могут жители Кабардино-Балкарии, Дагестана и Калмыкии. Там пенсии самые низкие по стране. Так, закончившие трудовую деятельность тамошние жители получают в среднем порядка 11-12 тысяч рублей. Любопытно, что сумма эта оказалась гораздо ниже среднего размера пенсионных начислений по стране. Так, отметим, средняя пенсия в России на данный момент составляет всего лишь 14 тысяч 144 рубля.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ветерану труда из Магадана власть начислила надбавку к пенсии в размере мизерных 683 рублей. Российского пенсионера такая "подачка" оскорбила, и он решил отправить ее в Москву, Дмитрию Медведеву.
Фото: facebook. com/ Мой Павлодар
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