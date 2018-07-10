Пенсию отодвинут еще дальше? Продолжительность жизни увеличится до 120 лет, считают в Минздраве

Глава министерства здравоохранения Вероника Скворцова заявила о том, что продолжительность жизни будет расти и в будущем достигнет 120 лет.
"Мир будет меняться. Потенциал вообще жизни человека - он достаточно велик. По самым скромным оценкам, не менее 120 лет человек может жить, в том случае, если он сам не укорачивает себе жизнь и если обстоятельства не укорачивают ему жизнь", - цитирует Скворцову ТАСС.
Вероника Скворцова также подчеркнула, что в мире активно развивается тренд на увеличение периода детства и активного трудоспособного возраста.
Министр напомнила, что детство в XIX веке заканчивалось в 9 лет, в начале XX века детьми переставали считать тех, кто достиг 11 лет, в 60-е годы эта граница отодвинулась уже до 16-ти. Сейчас в России совершеннолетними считаются 18-летние граждане.
Также Глава министерства сравнила человеческую жизнь с синусоидой. Невозможно увеличить ее продолжительность, лишь искусственно "растянуть" один из отрезков этой кривой, пояснила Скворцова.
"Жизнь, как биологическое явление, напоминает синусоиду: есть период детства, потом активная зрелость - взрослый возраст, потом биологическое старение и уход человека. Увеличение продолжительности жизни - это не удлинение процесса старения, в биологическом понимании это расширение всей синусоиды", - сказала министр.
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