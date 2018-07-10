Американка нашла в Австрии бомбу и попытались ее вывезти как сувенир

24-летняя жительница Штатов пыталась вывезти из Австрии снаряд времен Второй мировой войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на австрийскую газету Die Presse.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Она упаковала его вместе со своими вещами. В аэропорту Вены "Швехат" девушка поинтересовалась у сотрудников, может ли она увезти находку с собой.

Сотрудникам таможенного контроля американка показала найденный 35-миллиметровый противотанковый снаряд. Он находился в сумке девушки. Чтобы не запачкать багаж жительница Штатов предварительно вымыла снаряд в раковине. Орудие она нашла во время прогулки по лесу.

В итоге один из терминалов аэропорта и багажное отделение пришлось закрыть на какое-то время. Снаряд передали специалистам для обезвреживания.

Как сообщает издание, "кладоискательнице" выписали штраф на четырехзначную сумму.