ФСБ захотела знать еще больше о своих сотрудниках

Поступающие на службу в ФСБ обязаны предоставить сведения о судимости родственников. Такое решение приняла спецслужба. Приказ опубликован на официальном сайте ведомства.

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Кроме того, служба безопасности хочет знать о том, имеют ли права дети или муж (жена) право на владение, пользование или распоряжение транспортными или воздушными средствами: машиной, грузовиком, автобусом, что требуют госрегистрации.

В пояснительной записке сказано, что кандидаты обязаны будут сообщать эту информацию. По мнению ФСБ, нововведение поможет повысить эффективность обеспечения собственной безопасности.

Напомним, что всех сотрудников службы безопасности уже обязали проверяться на употребление наркотиков, а также проходить детектор лжи. Через это испытание должны проходить не только будущие сотрудники, но и воспитанники учебных заведений, подчиняющихся ФСБ.

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