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Путин объяснил, зачем пригласил чиновников на "прямую линию"

Общество

Президент РФ Владимир Путин объяснил, зачем ему понадобились представители правительства и руководства регионов на "прямой линии". По мнению главы государства, это поможет чиновникам ощутить личную ответственность за поступки.

Путин объяснил, зачем пригласил чиновников на "прямую линию". 387970.jpeg
Фото: kremlin.ru

Народ имеет право посмотреть на тех, кто решает отвечает за принятие решений, пояснил президент во время диалога с Ирадой Зейналовой на телеканале НТВ. Также Путин подчеркнул, что случившееся заставило его коллег почувствовать всю полноту ответственности за принимаемые решения.

Главе государства понравилась практика, опробованная 7 июня, и он готов и впредь призывать для ответов на вопросы народа тех, кто напрямую ответственен за то или иное направление.

Кроме того, Путин особо подчеркнул, что ожидает поступков от участников случившегося диалога, пояснив, что ему понравилось услышанное.

Напомним, что "прямая линия" с Путиным, состоявшаяся 7 июня, прошла в ином формате: на вопросы отвечал не только глава страны, но к беседе "подключались" региональные и министерские чиновники.

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Темы путин россия прямая линия
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