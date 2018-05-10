Политиков хотят сажать за вывод школьников на митинги

Депутаты от "Единой России" внесли в Государственную думу проект закона об ответственности за вовлечение детей и подростков в несогласованные митинги, шествия и пикеты.

Согласно документу, опубликованному на сайте Госдумы, за нарушение новой части статьи 20.2 КоАП виновному может грозить арест до 15 суток или штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Отмечается, что штраф для юридических лиц может быть другим - от 250 до 500 тысяч, а должностных - от 50 до 100 тысяч.

При этом за повторное нарушение правил, касающихся несовершеннолетних, предусмотрена "повышенная административная ответственность".

Документ разработали заместитель генерального секретаря "Единой России" и депутат от Воронежской области Евгений Ревенко, а также депутаты Анатолий Выборный (Москва), Ольга Окунева (Смоленская область) и Алёна Аршинова (Чувашия).

"Правда.Ру" ранее писала, что в 2017 году школьники устроили пикет у спецприемника №2 в понедельник. Они ждали Алексея Навального с плакатами: "Где наши €10 тысяч?" и "Ты обещал, ты обманул!". Подростки требовали у блогера обещанные за участие в митингах деньги.

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Школьники вышли на пикет, требуя у Навального обещанные €10 тысяч. ВИДЕО