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Россиянам запретят выпивать и жарить шашлыки во время ЧМ-2018

Общество

Россияне, проживающие в городах, принимающих  матчи ЧМ-2018, будут соблюдать особый противопожарный режим. 

Россиянам запретят выпивать и жарить шашлыки во время ЧМ-2018. 386767.jpeg
Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Такое распоряжение дала правительственная комиссия по ликвидации ЧС. Документ за подписью министра чрезвычайных ситуаций Владимира Пучкова предполагает запрет на разведение костров и сжигание травы.

Четкий список мер будут определять муниципальные власти. Большинство не разрешает в том числе и пикники с жаркой шашлыков на мангалах, так как документ запрещает разводить костры на землях всех категорий, а также выжигать сухую траву.

В том случае, если  лесопожарная обстановка осложнится, гражданам может быть запрещено посещение лесов.   Отметим, что в условиях особого противопожарного режима действуют повышенные штрафы за нарушения. Для граждан, согласно ст. 8.32 и ст. 20.4 КоАП РФ, они составляют от 2 тыс. до 4-5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 15 тыс. до 30-40 тыс. рублей, для юридических - от 200 тыс. до 400-500 тыс. рублей. 

"Запрет на шашлыки в разгар сезона отпусков - это могучий вклад МЧС в формирование у широких народных масс любви к футболу, власти и к самому ведомству. Так держать, молодцы! Пляжи еще не забудьте закрыть",- ехидничают в телеграм-канале "Мышь в овощном".

Россиян  также ждут перемены в антиалкогольном законодательстве страны. В мае полицейская статистика фиксирует значительный рост числа правонарушений, связанных с нарушениями такого типа. 

В связи с наступлением тепла любители выпить на улице используют все способы сделать это "незаметно". Тем не менее, по закону достаточно открыть пробку или повернуть ключ в алюминиевой банке, чтобы у правоохранителей появились к вам вопросы.

Но пока, по словам источника в столичной полиции, патрульные составляют протоколы только на вопиющих нарушителей или же когда речь идет о жалобе в службу "102".

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Темы чм-2018 шашлык россия
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