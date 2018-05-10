Какие ошибки в трудовой книжке лишат будущей пенсии

Оказывается, годы кропотливого труда — не гарантия получения пенсии. Необходимо еще проявить дотошность в оформлении всех необходимых для ее получения бумаг.



Пенсия — источник тревоги?

Готовясь отправиться на заслуженный отдых, нужно заранее подготовить все документы. Ошибки в них могут существенно повлиять на размер пенсионных выплат, а в определенных случаях — и вовсе привести к отказу в назначении пенсии.

В пресс-службе Пенсионного фонда России привели примеры неточностей, которые, по их опыту, нередко можно встретить в трудовых. Среди них специалисты обозначили "отсутствие номера или даты приказа о приеме на работу или увольнении, отсутствие записей о переименовании предприятия, исправления, которые не были заверены, размытые печати, отсутствие сведений о смене фамилии".

Чтобы пенсионные права были учтены в полном объеме, в ПФР рекомендуют регулярно проверять сведения индивидуального лицевого счета. Ведь, среди прочего, "там отражены периоды трудовой деятельности".

Заблаговременное обращение будущих пенсионеров в ПФР по месту жительства для проверки документов поможет уберечься от неприятных сюрпризов.

Между тем обозначенная выше проблема не единственная опасность, которая подстерегает россиян на пути получения выплат. Как ранее сообщала "Правда.Ру", Пенсионный фонд был вынужден отказать людям в назначении пенсии по старости из-за того, что им не хватило страхового стажа и пенсионных баллов. Как не попасть в подобную историю, "СМИ рассказал председатель сенатского комитета по социальной политике, глава Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

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