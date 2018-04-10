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Источник Правда.Ру

Цекало рассказал, что произошло в "Норд-Осте" на самом деле

Общество

Актер Александр Цекало рассказал в интервью блогеру Юрию Дудю о том, что происходило в театральном центре на Дубровке в 2002 году. Цекало был продюсером мюзикла, но на момент теракта уже не работал с труппой.

Цекало рассказал, что произошло в "Норд-Осте" на самом деле. Цекало рассказал, что произошло в Норд-Осте на самом деле

"Мы разошлись по разным причинам. Я сделал свое продюсерское дело для "Норд-Оста" и пошел работать на СТС", — сказал артист, добавив, что это "не означало, что для него все это было безразлично".

О произошедшем Цекало узнал от Эрнста, который позвонил ему с сообщением о захвате. Продюсер поехал к театру и несколько дней находился рядом со штабом. "Две ночи я там провел, а на третью всех стали выгонять, и я понял, что это неспроста, что будет штурм", — рассказывал Цекало.

После штурма Цекало зашел в театральный центр, когда оцепление уже было снято. "Я помогал выносить людей. Закончилось это тем, что я стоял на парапете рядом с… похоже, что это был основной террорист, я уже не помню фамилии, с дыркой во лбу. И рядом стоял "альфовец" в маске", — вспоминает артист. По словам продюсера, они закурили, и Цекало признался мужчине, что ему хочется поехать куда-нибудь "пострелять".

"Был, видимо, такой идиотский агрессивный адреналин, который надо было куда-то выплеснуть", — предположил Цекало.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что 26 октября 2002 года, спецназ взял штурмом Театральный центр на Дубровке. Во время спецоперации погибло 130 человек. До сих пор не утихают споры: все ли сделали так, неужели нельзя было по-другому? С бывшими узниками "Норд-Оста" "Правда.Ру" вспомнила события тех 57 часов — одного из страшнейших терактов.

"Макс, Саша, Лена, Леша", — Сергей Будницкий называет имена людей. На мгновение может показаться, что он говорит о близких друзьях, одноклассниках, которых знает сто лет. Помнить поименно тех, кто выжил, и тех, кто так и не вышел из театрального зала на Дубровке, память будет позволять, наверное, всю жизнь. Сергей вместе с супругой Ириной приходят к зданию Театрального центра на Дубровке уже десять лет.

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