МЧС начало повторные поиски жертв катастрофы АН-48

В Московской области в селе Степановское сотрудники МЧС приступили к обследованию места падения Ан-148, который разбился 11 февраля. Ожидается, что в Степановское прибудут родственники погибших, губернатор Оренбургской области и начальник подмосковного управления МЧС Сергей Полетыкин, пишет "Медуза".

Полетыкин оповестит родственников о поисках останков тел и личных вещей погибших. Родственники записали видеообращение к президенту о том, что на месте крушения спустя два месяца после катастрофы находятся останки погибших. Поэтому люди просят оцепить место происшествия.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что как пояснил "Правде.Ру" заслуженный пилот России, член президентской комиссии по развитию авиации гражданского назначения Юрий Сытник предполагаемую картину происшествия, "постепенно все версии одна за другой отсеиваются, потихонечку все вычеркивается, и остается самое страшное — это подхват самолета, сваливание в пикирование и всё".

"А дальше — необратимые последствия. Пилот пытался бороться, но рулей уже не хватает, идет затенение руля высоты, и самолет из этой ситуации не выходит", — описал эксперт предполагаемую картину происшествия.

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