Судебный произвол: многодетную мать отправили в СИЗО из-за доверенности, давно утратившей силу

Дело Александры Лисицыной привлекло внимание общественности, правозащитников и журналистов.

Прошедшее в Тверском районном суде заседание, в ходе которого еще на полтора месяца было продлено пребывание в СИЗО 37-летней Александры Лисицыной, иначе как странным и абсурдным назвать сложно. Судите сами.

В ходе заседания судья сразу же сама нарушает закон. Она не озвучивает факт наличия ходатайств на съемку от СМИ. Соответственно, камеры пускают в зал только ДО заседания и всего на 3 минуты. Получается, в протоколе суда вообще не фиксирцются ходатайства от СМИ и мнение сторон по этому поводу.

Прокурор и следователь постоянно отводят глаза, словно чувствуют ответственность за несправедливые действия, происходящие в зале

"Я не знаю, чем руководствовался суд. Скорее мы имеем дело с порочным представлением о том, что следователь всегда прав", — такое мнение высказал член Совета при Президенте России по правам человека Шота Горгадзе относительно решения Тверского районного суда оставить еще на месяц в СИЗО многодетную мать Александру Лисицыну.

Напомним, многодетная мать 38-летняя Александра Лисицына вот уже третий месяц находится в СИЗО из-за документов, давно утративших свою силу. Ее обвиняют в том, что она якобы похитила девять земельных участков, причинив тем самым ущерб государству в лице Рослесхоза на сумму более 37 миллионов рублей.

Сами события, ставшие причиной расследования, происходили в 2014 году, когда знакомый предложил Александре приобрести землю в Подмосковье. Чтобы сделку удалось оформить без бюрократических проволочек, человек попросил женщину составить и подписать две доверенности. Срок этих документов истек в 2015-м, а годом позже умер и тот самый знакомый консультант. Однако странным образом доверенности "всплыли" в 2018-м, когда в дом к Александре Лисицыной неожиданно нагрянули следователи и заключили под стражу. Сторона обвинения инкриминирует матери троих детей "мошенничество", что послужило причиной потери Рослесхозом земельных участков на сумму свыше 37 миллионов рублей (цена указана по кадастровой стоимости этой земли в Подмосковье).

Любопытно, что сама обвиняемая по статье 159, ч.4 УК РФ только после визита следователей узнала, что является землевладельцем. По мнению стороны обвинения, Александра якобы в сговоре с тремя другими фигурантами дела вывела из лесного фонда землю в районе поселения Селятино Нарофоминского района Московской области.

По словам адвоката Горгадзе, его подзащитная не имеет к случившемуся никакого отношения. Причем женщина содержится в СИЗО, хотя могла бы находиться под подпиской или домашним арестом.

"Мать троих детей, женщина, которая обвиняется в совершении преступления ненасильственного характера, изолирована. До оглашения приговора она уже морально подавлена, поскольку не видит своих детей", — считает Шота Горгадзе.

Адвокаты не раз настаивали на изменении меры пресечения. Причем поручителями Лисицыной готовы выступить сразу несколько известных людей, в том числе — член Совета Федерации Артур Чилингаров, председатель правления Союза ветеранов РФ Франц Клинцевич, член Совета при президенте по правам человека Шота Горгадзе.

Родственники Александры Лисицыной готовы внести за нее залог в 30 миллионов рублей, кроме того, в суд переданы положительные характеристики на женщину. Однако все попытки и доводы доказать, что многодетная мать не будет скрываться от суда и следствия, пока разбиваются о нежелание стороны обвинения внять голосу разума.

Впрочем, даже после озвученного в Тверском районном суде решения о продлении содержания многодетной матери в СИЗО защита не намерена опускать руки и будет обжаловать данное решение.