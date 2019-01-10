На фоне повышения цен пенсионерам добавили 400 рублей

Официальная надбавка к пенсии в 2019 году составит 5334 рубля. Данная информация появилась на официальном сайте Пенсионного фонда Российской Федерации.
Данная надбавка будет выплачиваться гражданам после 80 лет. По сравнению с прошлым годом, надбавка выросла на 400 рублей. Получить данную сумму плюсом к своей пенсии не получится у тех, кто получает социальные пенсии, выплаты по потере кормильца а также пенсию по инвалидности I группы.
Помимо этого, ежемесячная надбавка в тысячу двести рублей получат трудоспособные граждане России, которые ухаживают за пенсионерами. Сумма будет начислена пенсионеру с учетом возраста гражданина и пойдет на расчет с ухаживающим за ним человеком.
При этом, многими жителями страны отмечено, что после повышения НДС такая надбавка кажется ничтожной и не сильно поможет пенсионерам, выкупающим множество лекарств для поддержания здоровья.
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