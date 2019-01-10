Минтранс разработал закон о запрете высадки детей-безбилетников

Министерство транспорта Российской федерации запретит высаживать детей без проездного билета из общественного транспорта. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

Новый законопроект связан с безопасностью ребенка, которы решил проехать в автобусе без билета. Если он окажется на морозе, в неизвестном месте, то окажется в опасной для жизни ситуации. За последние несколько лет было зафиксировано даже несколько трагичных случаев, в которых именно действия водителей стали для ребенка фатальными.

В документе указано, что все дети, включая 16-летних подростков могут проехать в общественном транспорте совершенно бесплатно, если откажутся добровольно оплатить свой проезд или административный штраф. Уточняется, что высадка запрещена, если ребенку может угрожать опасность на улице.

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих прокомментировал данный законопроект, сообщив, что он полностью доработан и изменен после поправок и замечаний Государственно-правового управления президента. По словам Дитриха, законопроект недавно внесен в правительство. Но на этом Минтранс не остановился и выступил с предложением изменить федеральный закон, тем самым полностью запретить принудительную высадку детей из транспорта до 16 лет. В то же время, законные представители детей не будут освобождены от уплаты проезда за ребенка и административного штрафа.

Ранее Правда.Ру писала о том, что В прессе появился очередной случай конфликта кондуктора с ребенком. На этот раз он произошел в Челябинской области. Кондуктор едва не высадила из автобуса 64-го маршрута десятилетнего мальчика, которому нечем было оплатить проезд.

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