Россиян не берут на работу из-за кредитов и отгулов

Жители России стали жаловаться на частые отказы в трудоустройстве, из-за страха компании очередной проверки безопасности. Об это сообщается в СМИ.
Часто, чтобы проверить соискателя на предмет уголовной судимости, наличии задолженности из-за кредитов, а также узнать о нем от прошлых работодателей в службах безопасности используют нелегальные черные списки, в которых может быть вся необходимая информация. Причем попасть в число потенциально плохих сотрудников можно совсем случайно. Программа работает не без сбоев, которые случайным образом вносят в список новых людей.
Работодателя, интересующегося не только профессиональными навыками будущего сотрудника, можно привлечь к уголовной ответственности. Правда доказать факт сбора информации довольно трудно. В первую очередь гражданин обязан найти доказательство необоснованного отказа, тогда пострадавший может получить компенсацию в размере 75 тысяч рублей.
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