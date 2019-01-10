"Они не отсталые": журналистов Handelsblatt удивила Россия

Представители немецкой прессы выпустили материал о развитой и удобной России, у которой есть чему поучиться. Информация появилась в западном СМИ Handelsblatt.

В Европе многие считают Россию страной отсталой, в которой нет места научно-техническому прогрессу. Однако немецкие журналисты так не считают. В своем материале они рассказали об успехах и достижениях России. Для сравнения стоит взять столицу России Москву и столицу Германии город Берлин. В Москве функционируют 4 крупных аэропорта, относительно новым является "Жуковский", открытый в 2016 году. Ситуация в Берлине иная, с 2006 года на стройке аэропорта "Берлин-Бранденбург" постоянные аварии, из-за чего становится сложным прогнозировать завершение строительных работ.

Железные дороги России тоже могут удивить иностранцев, ведь статистика показывает, что 9 из 10 российских пассажирских поездов следует точно по расписанию, а значит существует малая вероятность опоздания. Отметили журналисты и работу метрополитена. Интервалы поездов в Москве всего 2 минуты. Иногда и этого не хватает для разгрузки потока людей, поэтому за последние 10 лет в Москве появилось 50 новых станций, а также было запущено движение по внутригородскому железнодорожному кольцу. В Берлине ситуация иная. За этот же период появились всего лишь три новые станции.

Почти все точки скопления людей, а также общественные места и заведения в Москве имеют зону бесплатного подключения к сети wi-fi. Продуктовые и другие магазины работают и в праздники и в выходные, имея возможность принять платеж по банковской карте.

Журналисты сделали пояснение о том, что не вся Россия выглядит так, как Москва. В провинциальных городах есть определенные проблемы, но зато Москва — это основной ориентир и показатель развитости большого города.

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