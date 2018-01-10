ФСБ отказала жене Аршавина в офицерском звании

В Центре общественных связей ФСБ заявили, что супруга экс-футболиста "Зенита" Алиса Аршавина никогда не работала в этом ведомстве.

Фото: официальная страница Алисы Аршавиной в Instagram

Напомним, 6 января, будучи пассажиркой рейса "Аэрофлота" Москва-Алматы, Аршавина отказывалась выполнять требования экипажа самолета и называла себя майором ФСБ.

В итоге женщина была снята с рейса с детьми и сопровождающей их няней за неподчинение требованиям экипажа. При этом она утверждала, что работает в ФСБ России.

"Она не работает и никогда не работала в ФСБ России", - пояснил представитель ЦОС ФСБ, отвечая на соответствующую просьбу.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что согласно рапорту старшего бортпроводника, "Аршавина проигнорировала требования кабинного экипажа...и попыталась пересадить свою няню в салон бизнес-класса, несмотря на то, что билет у нее был в эконом, что нарушило условия договора перевозки".

При этом Аршавина также отказывалась следовать инструкциям бортпроводников при подготовке воздушного судна к взлету и не пристегнула ребенка в момент, когда самолет был готов взлетать.