В Центре общественных связей ФСБ заявили, что супруга экс-футболиста "Зенита" Алиса Аршавина никогда не работала в этом ведомстве.
Напомним, 6 января, будучи пассажиркой рейса "Аэрофлота" Москва-Алматы, Аршавина отказывалась выполнять требования экипажа самолета и называла себя майором ФСБ.
В итоге женщина была снята с рейса с детьми и сопровождающей их няней за неподчинение требованиям экипажа. При этом она утверждала, что работает в ФСБ России.
"Она не работает и никогда не работала в ФСБ России", - пояснил представитель ЦОС ФСБ, отвечая на соответствующую просьбу.
"Правда.Ру" ранее писала о том, что согласно рапорту старшего бортпроводника, "Аршавина проигнорировала требования кабинного экипажа...и попыталась пересадить свою няню в салон бизнес-класса, несмотря на то, что билет у нее был в эконом, что нарушило условия договора перевозки".
При этом Аршавина также отказывалась следовать инструкциям бортпроводников при подготовке воздушного судна к взлету и не пристегнула ребенка в момент, когда самолет был готов взлетать.
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!
Минобороны Британии объяснило, что фрегат британских ВМС "Вестминстер" был отправлен в пролив Ла-Манш для сопровождения группы российских кораблей.
Если США в рамках санкций заморозят размещенные на их территории российские золотовалютные активы, это станет объявлением войны, считает экономист Михаил Хазин.
Каждый, кто в Израиле хотя бы месяц ходил на работу, знает, что зарплата могла бы быть и побольше. Репатриировавшийся кандидат экономических наук из России Илья Смагаринский попытался рассмотреть техники обращения евреев с деньгами.
28 декабря 1973 года в Париже увидела свет книга, которая для самих французов не имела толком никакого значения. "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицына был издан 50-тысячным тиражом, и советские СМИ охотно острили по поводу его неликвидных залежей в магазинах Запада.