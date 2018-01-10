Зачем Росгвардия объединит элитные части в супер-кулак

Федеральная служба войск национальной гвардии (ФСВНГ, Росгвардия) в ближайшее время проведет реформу спецподразделений.

Фото: mil.ru

В результате СОБРы, ОМОНы, а также отдельные разведывательные отряды (ОРО) и отряды специального назначения (ОСпН) будут переданы в управления сил специального назначения (УСпН) Росгвардии.

Сообщается, что новые управления будут организованы по территориальному принципу и отвечать за определенные регионы страны. Основным руководителем станет Главное управление Сил специального назначения ФСВНГ, сформированное весной прошлого года.

УСпН будут включать в себя и авиаотряды специального назначения, которые ранее были переданы ведомству из МВД. Делается это с целью повышения мобильности и эффективности российского спецназа.

Еще в 2016 году Росгвардия была пополнена подразделениями спецназа полиции и Внутренних войск МВД, которые сильно различаются по уровню подготовки и типам решаемых задач. По данным ведомства, сегодня в Московской области уже создано первое экспериментальное УСпН Росгвардии. Оно находится на территории оперативной дивизии имени Дзержинского.

Новая структура укомплектована СОБРом из Долгопрудного и частями ОМОНа, расквартированными в Щелково, Сергиевом Посаде, Подольске. Еще одно УСпН появится в Пятигорске уже в нынешнем году. Ожидается, что после реформы спецназ ФСВНГ станет сверхмобильным.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции одобрил ряд поправок в законодательство, расширяющий полномочия Росгвардии. В чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни граждан, гвардейцы смогут производить вскрытие машин и открывать огонь на поражение в людных местах.

Случаи, когда гвардейцы будут иметь право вскрыть подозрительный автомобиль, четко прописаны. В частности, они смогут это делать для спасения жизни граждан, для обеспечения безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях. Проведение досмотра транспортного средства в срочном порядке также предусмотрено, если есть основания полагать, что в нем находятся взрывчатые вещества и другие запрещенные предметы.

Такая мера связана с тем, что в случае террористической угрозы действовать необходимо максимально быстро и решительно. Проверка сообщения об угрозе теракта, установление обстоятельств несчастного случая - это тоже дает право Росгвардии вскрыть тот или иной автомобиль.