Федеральная служба войск национальной гвардии (ФСВНГ, Росгвардия) в ближайшее время проведет реформу спецподразделений.
В результате СОБРы, ОМОНы, а также отдельные разведывательные отряды (ОРО) и отряды специального назначения (ОСпН) будут переданы в управления сил специального назначения (УСпН) Росгвардии.
Сообщается, что новые управления будут организованы по территориальному принципу и отвечать за определенные регионы страны. Основным руководителем станет Главное управление Сил специального назначения ФСВНГ, сформированное весной прошлого года.
УСпН будут включать в себя и авиаотряды специального назначения, которые ранее были переданы ведомству из МВД. Делается это с целью повышения мобильности и эффективности российского спецназа.
Еще в 2016 году Росгвардия была пополнена подразделениями спецназа полиции и Внутренних войск МВД, которые сильно различаются по уровню подготовки и типам решаемых задач. По данным ведомства, сегодня в Московской области уже создано первое экспериментальное УСпН Росгвардии. Оно находится на территории оперативной дивизии имени Дзержинского.
Новая структура укомплектована СОБРом из Долгопрудного и частями ОМОНа, расквартированными в Щелково, Сергиевом Посаде, Подольске. Еще одно УСпН появится в Пятигорске уже в нынешнем году. Ожидается, что после реформы спецназ ФСВНГ станет сверхмобильным.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции одобрил ряд поправок в законодательство, расширяющий полномочия Росгвардии. В чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни граждан, гвардейцы смогут производить вскрытие машин и открывать огонь на поражение в людных местах.
Случаи, когда гвардейцы будут иметь право вскрыть подозрительный автомобиль, четко прописаны. В частности, они смогут это делать для спасения жизни граждан, для обеспечения безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях. Проведение досмотра транспортного средства в срочном порядке также предусмотрено, если есть основания полагать, что в нем находятся взрывчатые вещества и другие запрещенные предметы.
Такая мера связана с тем, что в случае террористической угрозы действовать необходимо максимально быстро и решительно. Проверка сообщения об угрозе теракта, установление обстоятельств несчастного случая - это тоже дает право Росгвардии вскрыть тот или иной автомобиль.
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