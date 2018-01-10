10 января в Москве ушел из жизни народный артист России Михаил Державин. Ему был 81 год.
Сообщается, что артист скончался после продолжительной тяжелой болезни. О дате прощания и похорон будет известно позже.
Михаил Державин родился 15 июня 1936 года в семье одного из ведущих актеров Театра имени Вахтангова Михаила Степановича Державина.
В 1954 году он поступил в Театральное училище имени Щукина. Позже он работал в Московском театре им. Ленинского комсомола, где сыграл 12 ролей.
Напомним, его другом и постоянный партнером по эстрадным номерам был Александр Ширвиндт. Всенародную любовь Державину принесла роль пана Ведущего в юмористической передаче "Кабачок 13 стульев".
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