Социологи: треть россиян ждет ухудшения своей жизни

Эксперты Фонда Общественного Мнения опубликовали доклад о социальных ожиданиях граждан Российской Федерации. Результаты оказались более чем любопытными.

Так, за последние восемь месяцев в целых два раза выросло число россиян, считающих, что в ближайшее время жизнь в стране резко ухудшится. 33 % — ровно треть — поделились социологами подобными пессимистичными взглядами на будущее. Это при том, отмечается в докладе специалистов ФОМ, что в последние восемь лет уровень пессимизма в российском обществе и так находится на стабильно высоком уровне.

Также социологи задали россиянам вопрос о том, что, по их мнению, ждет в будущем их семью. Тут россияне, стоит отметить, были более оптимистичны, чем в прогнозировании будущего всего государства, но негативные тенденции все равно наметились. Так, подавляющее большинство опрошенных заявили, что не видят каких-либо подвижек к улучшению жизни их семьи.

В Фонде Общественного Мнения считают, что столь низкие социальные ожидания россиян связаны с непопулярной в народе реформой о повышении пенсионного возраста и законом об увеличении НДС.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что социологи выяснили, чего и почему больше всего боятся россияне. Так, оказалось, что у жителей России страхов уйма. Но больше всего они боятся потерять работу или же сокращения их текущей заработной платы.

Фото: википедия

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