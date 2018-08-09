Депутаты заставят молодоженов жениться по расчету?

В Государственную думу Российской Федерации внесли на рассмотрение законопроект о введении обязательных брачных контрактов перед свадьбой. Инициатором нововведения выступил депутат Владимир Петров.
По его мнению, в будущем это значительно упростит бракоразводные процессы. Зачастую бывшие супруги никак не могут добиться компромисса в вопросах дележа имущества и опекунства над детьми. Обязательные брачные контракты же, по мнению Владимира Петрова, оставят эти проблемы в прошлом.
По словам парламентария, обо всех нюансах в случае развода молодоженам необходимо договариваться заранее. Тем самым они обезопасят себя, считает Петров.
Продумал депутат и то, кто же будет предоставлять услуги по заключению брачного договора. По словам Петрова, этим займутся юристы районных отделений загсов. Российский депутат указал и на то, что за молодоженами должно остаться право обратиться к платному юристу на стороне, если они того пожелают.
Согласно статистике, в 2017 году в России в брак вступили на 64 тысячи пар больше, чем за год до этого. Интересно, что динамика оказалась положительный впервые за последние несколько лет. Но, к сожалению, расходились россияне в прошлом году также часто, как и раньше.
Ранее "Правда.Ру" писала о любопытном случае в одном из российских городов. Так, молодожены из Омска решили позвать на свою свадьбу главу города Оксану Фадину. Мэр на торжество не явилась, но назвала омичей дерзкими и пожелала им счастья.
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