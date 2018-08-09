Чтобы забыли о бутылке: с полок магазинов пропадет весь алкоголь

В Государственную думу Российской Федерации поступило любопытное предложение. Так, планируется запретить российским магазинам выставлять на витрины алкогольные напитки.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

По словам депутата Леонида Огуля, алкоголю не место на открытых полках. Депутат заявил, что для него необходимо отводить в магазинах отдельные помещения, или, на худой конец, хранить в закрытых шкафах, как табак. Тем же магазинам, что откажутся выполнять новые требования, нужно и вовсе запретить торговать алкоголем, считает Огуля.

По мнению депутата, причина высокого уровня употребления алкоголя в России заключается в том, что в магазинах он постоянно маячит у покупателей перед глазами. Из-за этого, считает Огуля, у россиян складывается ошибочное мнение, что алкоголь — такая же обычная продукция, как и все остальное. Следовательно, заявляет депутат, если его убрать куда подальше, то и продажи его снизятся.

Идея, конечно, нехитрая, а, возможно, и действенная. Но это может серьезно ударить по малому и среднему бизнесу, который в России и так отнюдь не шикует. Леонид Огуль же придерживается иной точки зрения. По его мнению, на прибыли владельцев магазинов нововведение никак не скажется. Огуль заявил, что частные предприниматели, скорее всего, сами прекрасно понимают необходимость этого шага.

Отметим, что, согласно статистике, в начале 2018 года в России серьезно увеличились объемы продаж алкоголя. Особенным спросом у россиян пользуются фруктовые вина — его продажи увеличились почти на 300 процентов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые из Кембриджского университета определили, сколько можно пить спиртного, не сокращая при этом продолжительность жизни.

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