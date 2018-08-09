Власти запрещают держать дома больше двух собак и кошек

Любопытное нововведение установила администрация города Тольятти. Так, мэрия запретила горожанам держать дома больше двух собак и кошек.

Также власти запретили тольяттинцам выводить на прогулку собак без намордников. Отныне находиться на улицах Тольятти без него могут только собаки декоративных пород либо совсем юные щенки. Хозяев собак к тому же обязали убирать за своими домашними питомцами экскременты.

Нарушителям грозит немаленький штраф — целых 2 тысячи рублей. Чиновников, сотрудников государственных органов и прочих служащих ждет штраф в три раза больше. Для организаций он и вовсе составит 10 тысяч рублей. Отмечается, что в случае повторного нарушения штраф удвоится.

Эти нормы указаны в своде правил по благоустройству, что вступил в силу в конце июля. Интересно, что подобные правила действовали в Тольятти в 90-ых годах, но их упразднили. Теперь же, спустя почти четверть века, ввели вновь.

Ранее "Правда.Ру" писала об ужасном инциденте, что произошел в метрополитене Киева. Там, женщина, продававшая котят, прямо на глазах прохожих внезапно вгрызлась в лапку одного из них. По словам ветеринара, к которому доставили несчастное животное, жертве безумной женщине очень повезло — укуси она котенка на миллиметр-другой глубже, он бы лишился лапки.

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