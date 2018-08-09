Деанонимизация "Телеграма" оказалась старой уткой

Специалисты из России разработали программу, что позволит узнать номер мобильного телефона пользователя по его логину в Telegram. Это, например, открывает большие возможности для сотрудников правоохранительных органов. Теперь им не составит особого труда установить личность того или иного пользователя социальной сети.

Фото: pravda.ru

Разработчики назвали свою программу "Криптоскан". А вот деталей ее работы не раскрыли. Все понятно лишь в довольно общих чертах. Так, программа направляет запрос с логином пользователя в Telegram и тут же выдает его личные данные. Среди них не только номер телефона, но также фамилия и имя.

Telegram-канал "Телеграм-маркетинг" высказался о новом приложении следующим образом: "Подобное можно было делать все 4 года существования мессенджера, делая простой перебор: запуск инстанса Телеграм на сервере, добавлением пула номеров в записную книжку и последующим получением их ID/username и так далее. В принципе, на рынке есть базы и по 10 и по 20 млн. телефонов с указанными данными. Это сложно делать самим, хотя при желании можно.

Способ, не указанный, но подразумевающийся в статье — как нам в кулуарах говорили еще пару недель назад, весьма странная уязвимость Телеграма: при жалобе на аккаунт его номер телефона в Telegram API светится жалобщику".

Другой Telegram-канал, "Медиатехнолог" же увидел во всей этой истории заговор. Так, администраторы его поделились следующим мнением: "Руководитель центра утверждает, что они уже начали выполнять поиск по запросам МВД и ФСБ, правда никого не смущает то, что такую работу выполняют "программисты" из гуманитарного, а не технического центра исследований. Неплохая попытка подорвать доверие к социальной сети от создателей "телеграм подментованный, если хочешь что-то важное сказать, говори через воцап".

Ранее "Правда.Ру" приводила мнение Telegram-канала "Медиатехнолог" в связи с массовыми крушениями самолетов с фашистской символикой на борту.

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