Казаки начали сносить "сатанинские" памятники

В Российской Федерации все хорошо. Власти не собираются повышать пенсионный возраст россиян. Уровень НДС останется на прежнем уровне. Главная проблема России — сатанинские памятники.

Фото: cit.ua

Во всяком случае, так думают казаки и священники из Севастополя. Объединив усилия, они снесли тамошний памятник одуванчику. Неравнодушные активисты увидели в нем Сатану.

Оккультному антихристианскому мемориалу не место на российской земле, заявили они. Ведь ладонь с глазом внутри — символ масонов и сатанистов со всего мира, отмечают они.

Отметим, что мемориал подарили Севастополю власти Москвы. Его установили в городе несколько лет назад к празднованию 230-летия Севастополя. Каждая тычинка цветка выполнена в виде ладони. А в середине ее — глаз. Наивные москвичи видели в памятнике призыв к доброте, искренности и единству, но казаки и священники быстро разобрались, что к чему.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что казаки собирались создать "черный список" врагов России, но потом открестились от собственной идеи, заявив, что во всем виноват один волшебник. Почему же казаков беспокоят только проблемы такого рода, а, например, не нашумевший законопроект о повышении пенсионного возраста, легко объяснимо. Разгонять нагайками вышедший на митинги безоружный народ ведь можно и в 65, и даже в 70 лет. Главное — это государственные субсидии.

Читайте также:

Казаки выдвинули оппозиции три условия для протестов