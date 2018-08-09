"Заныкали" два бюджета страны!": власти отнимут у россиян все накопления

Финансовые эксперты заявляют, что правительство Российской Федерации собирается отобрать у россиян все их накопления. Отметим, что, согласно статистике, по состоянию на июль 2018 года граждане России имеют накоплений в общей сложности на 32 триллиона рублей.
Эта сумма равна примерно двум годовым бюджетам государства. Деньги, стоит отметить, и правда довольно серьезные.
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев еще несколько лет назад заикнулся о накоплениях россиян. По словам экспертов, уже тогда стало понятно, что власть внимательно следит за тем, сколько и как копят граждане страны.
Если российское правительство задастся такой целью, то деньги у россиян оно так или иначе отнимет. У него есть несколько способов. Например, легальный и самый честный — "одолжить" у граждан денег под выгодный процент. Но есть и другие способы присвоить себе народные деньги, считают эксперты. Например, использовать накопления россиян в государственных проектах. Благо, большинство граждан России все еще хранят свои сбережения не наличкой.
Хотя, отметим, что россияне, будто чувствуя неладное, в последнее время стали все меньше доверять банкам, и, что называется, хранить деньги "под подушкой". Тем более, что в этом году российская банковская сфера не отличается стабильностью — Центробанк то и дело отнимает у банков лицензию.
Итак, теперь "под колпаком" и накопления граждан. По-видимому, власти считают, что россияне — поголовно народ богатый и обеспеченный. Этим можно объяснить и потенциальное повышение пенсионного возраста, и увеличение НДС, и то, что подорожали даже пошлины на загранпаспорт. Ходят слухи, что в ближайшее время россиян ждет также повышение цен на ОСАГО и рост пошлин на покупки в интернет-магазинах.
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