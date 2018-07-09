Воинствующие гомеопаты пытаются засудить академиков РАН

Компании-производители гомеопатических препаратов подали на академиков РАН в суд из-за сведений, опубликованных в Меморандуме №2. Об этом сообщает издание "Чердак".
Документ выпустили члены Комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований в феврале 2017 года. В нем говорится, что лечение очень маленькими дозами веществ - принцип, на котором основывается гомеопатия - наукой не признается. Кроме того, "гомеопатические методы диагностики и лечения следует квалифицировать как лженаучные".
Академики РАН заявили, что гомеопатия противоречит целям российского здравоохранения. Производители должны указывать на упаковках своих лекарств, что действие препаратов не является доказанным. Члены комиссии призывают врачей не назначать подобные лекарства пациентам, а журналистов заострять внимание в своих материалах на том, что гомеопатия - это антинаучное явление наряду с магией и экстрасенсорикой.
Из-за этого компания "АлексАнн" требует в судебном порядке признать недействительными положения, которые прописаны в Меморандуме №2. Производитель занимается выпуском гомеопатических препаратов для животных. Представители "АлексАнн" требует от РАН публично опровергнуть сведения, содержащиеся в документе, и выплатить 30 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.
С подобным иском в суд обратилась компания "Хелвет". Генеральный директор "Хелвет" и "АлексАнн"одно и то же лицо.
"С чисто юридической точки зрения мы считаем иски необоснованными и уже озвучили свою правовую позицию в одном из судов. Также обращаем внимание, что попытка коммерческих компаний оспаривать в суде публикацию Академии наук по научному вопросу выглядит странно", - цитирует "Чердак" Александра Сергеева, члена Комиссии по борьбе с лженаукой.
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