На черноморских курортах отменено купание из-за аномально холодной воды

На курортах Краснодарского края от Геленджика до Анапы местным жителям и туристам запретили купаться. Это связано с аномально низкой температурой воды в море. Ограничение будет действовать в течение нескольких дней.

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Температура воды в море в Новороссийске опустилась ниже 15 градусов. Об этом сообщает "Интерфакс". Такие показатели для курортного города считаются аномалией.

В Анапе температура воды также держится на непривычно "холодных" значениях.

"В связи с низкой температурой морской воды купание на всех пляжах Анапы запрещено. Управление гражданской обороны и защиты населения города призывает усилить контроль за детьми и пожилыми людьми", - цитирует "Интерфакс" представителя пресс-службы города.

В Геленджике и находящихся рядом приморских поселках купальный сезон также ненадолго приостановлен.

"Согласно прогнозу, температура воды повысится до комфортных значений в течение ближайших двух-трех дней. Тогда купаться в море вновь будет безопасно", - рассказали в пресс-службе Геленджика.