Кудрин признал - на майский указ Путина у России нет денег

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил о том, что денег, предусмотренных Минфином на реализацию майских указов президента Владимира Путина, может не хватить. Об этом сообщает "РБК".
Приоритетные направления указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" правительство пока не определило, поэтому деньги, выделенные на выполнение задач "не распределены по направлениям, национальным программам", отметил Кудрин.
"Нам нужно в ближайшее время ознакомиться с этими предложениями, мы ждем их от правительства. Например, трудно говорить, на какую сферу средства пойдут в первую очередь", - добавил глава Счетной палаты.
"Предварительно хочу сказать, что, возможно, этих ресурсов будет недостаточно для выполнения целей, которые поставлены указом президента", - цитирует Кудрина "РИА Новости".
Ранее "Правда.Ру" писала, в указе "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" от правительства и чиновников требуется сделать рывок, который глава государства анонсировал в своем послании.
В частности, к 2024 году власть должна повысить продолжительность жизни в России до 78 лет, минимум вдвое снизить уровень бедности, а также ввести страну в пятерку крупнейших экономик мира. Также Путин потребовал каждый год "улучшать жилищные условия не менее пяти миллионов российских семей".
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Дело в том, что в следующий вторник, 10 июля, он должен был обнародовать план помощи 8,7 миллионам французов, которые живут за чертой бедности. Однако на днях Франция обыграла Аргентину на Чемпионате мира по футболу, и планы президента поменялись.
Потому что для него российские футболисты – чужие, а футбол – лишь орудие в руках политики.
Это произошло на заседании нижней палаты правительства.
Скандал с выкриком игрока сборной Хорватии Домагоя Виды "Слава Украине!" существенно подпортил репутацию команды.