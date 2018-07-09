Кудрин признал - на майский указ Путина у России нет денег

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил о том, что денег, предусмотренных Минфином на реализацию майских указов президента Владимира Путина, может не хватить. Об этом сообщает "РБК".

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Приоритетные направления указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" правительство пока не определило, поэтому деньги, выделенные на выполнение задач "не распределены по направлениям, национальным программам", отметил Кудрин.

"Нам нужно в ближайшее время ознакомиться с этими предложениями, мы ждем их от правительства. Например, трудно говорить, на какую сферу средства пойдут в первую очередь", - добавил глава Счетной палаты.

"Предварительно хочу сказать, что, возможно, этих ресурсов будет недостаточно для выполнения целей, которые поставлены указом президента", - цитирует Кудрина "РИА Новости".

Ранее "Правда.Ру" писала, в указе "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" от правительства и чиновников требуется сделать рывок, который глава государства анонсировал в своем послании.

В частности, к 2024 году власть должна повысить продолжительность жизни в России до 78 лет, минимум вдвое снизить уровень бедности, а также ввести страну в пятерку крупнейших экономик мира. Также Путин потребовал каждый год "улучшать жилищные условия не менее пяти миллионов российских семей".