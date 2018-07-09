"Вскрывательница ватки" Панина потребовала найти всех своих обидчиков

Галина Панина, бывший директор по PR в "Леруа Мерлен", которую отстранили от работы после нашумевших постов про "ватку", обратилась с заявлением в полицию. Панина утверждает, что ей и ее семье угрожают неизвестные. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Бывшая пиарщица попросила у правоохранительных органов защиты. После того, как номер Паниной оказался в общем доступе, ей стали поступать угрозы по СМС. Она заявила, что опасается за себя и семью, так как не знает, на что способны люди, которые шлют подобные сообщения.
Ранее "Правда.Ру" писала, причиной феерического взрыва в соцсетях стала публикация Паниной в соцсетях о том, что, празднуя победу России над Испанией, фанаты якобы сожгли девушку в Ново-Переделкино. В комментариях Галина употребила слово "вата" в уничижительном контексте.
Как говорится в сообщении "Леруа Мерлен" в Facebook, "компания не разделяет позицию сотрудника. Мы понимаем, что этот пост мог задеть чувства многих людей, и приняли решение временно отстранить Галину от должности".
Само руководство принесло извинения за пост Паниной. В "Леруа Мерлен" уточнили, что пока обязанности PR-директора временно будет исполнять Вера Бояркова, занимающая должность директора по персоналу.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Дело в том, что в следующий вторник, 10 июля, он должен был обнародовать план помощи 8,7 миллионам французов, которые живут за чертой бедности. Однако на днях Франция обыграла Аргентину на Чемпионате мира по футболу, и планы президента поменялись.
Потому что для него российские футболисты – чужие, а футбол – лишь орудие в руках политики.
Это произошло на заседании нижней палаты правительства.
Скандал с выкриком игрока сборной Хорватии Домагоя Виды "Слава Украине!" существенно подпортил репутацию команды.