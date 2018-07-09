"Вскрывательница ватки" Панина потребовала найти всех своих обидчиков

Галина Панина, бывший директор по PR в "Леруа Мерлен", которую отстранили от работы после нашумевших постов про "ватку", обратилась с заявлением в полицию. Панина утверждает, что ей и ее семье угрожают неизвестные. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

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Бывшая пиарщица попросила у правоохранительных органов защиты. После того, как номер Паниной оказался в общем доступе, ей стали поступать угрозы по СМС. Она заявила, что опасается за себя и семью, так как не знает, на что способны люди, которые шлют подобные сообщения.

Ранее "Правда.Ру" писала, причиной феерического взрыва в соцсетях стала публикация Паниной в соцсетях о том, что, празднуя победу России над Испанией, фанаты якобы сожгли девушку в Ново-Переделкино. В комментариях Галина употребила слово "вата" в уничижительном контексте.

Как говорится в сообщении "Леруа Мерлен" в Facebook, "компания не разделяет позицию сотрудника. Мы понимаем, что этот пост мог задеть чувства многих людей, и приняли решение временно отстранить Галину от должности".

Само руководство принесло извинения за пост Паниной. В "Леруа Мерлен" уточнили, что пока обязанности PR-директора временно будет исполнять Вера Бояркова, занимающая должность директора по персоналу.