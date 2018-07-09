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Источник Правда.Ру

Эксперты: пенсионный возраст может убить экономику

Общество

По статистике, больше половины людей после выхода на пенсию продолжают работать, сообщает vesti. ru. Силы и желание еще есть, опыт дает преимущество перед молодыми. Между тем, чем больше трудоспособного населения, тем больше взносов идет в Пенсионный фонд. Нынешние изменения, по словам премьера Дмитрия Медведева, призваны обеспечить такой рост пенсий, который опережал бы инфляцию.

Эксперты: пенсионный возраст может убить экономику. 389243.jpeg
Фото: Fotodom.ru

Повышение пенсионных доходов предполагается уже в следующем году. На примере средней по стране пенсии в цифрах получается сумма в 14 тысяч 400 рублей. Первая индексация — в феврале, на уровень инфляции около 3%, вторая — в апреле, уже с учетом дополнительных доходов бюджета.

На 1000 рублей ежемесячная пенсия должна вырасти в 2019 году. А далее — ежегодно. Таким образом, за шесть лет — с 2019-го до 2024-го — средняя пенсия по стране может увеличиться до 20 тысяч. На эту прибавку надеются 47 миллионов пенсионеров, именно столько их в стране на сегодняшний день.

В правительстве убеждают, что в результате реформе в выигрыше будут не только действующие пенсионеры, но и люди предпенсионного возраста. Чем дольше человек будет работать, "быть в строю", тем на большее в материальном выражении он может рассчитывать.

По словам первого заместителя председателя правительства, министра финансов Антона Силуанова, период "активного долголетия" в России продолжается в среднем 22 года. Имеется в виду период, когда люди выходят на пенсию, а потом продолжают свою активную деятельность.

Другой вопрос, всегда ли легко в возрасте не потерять прежнее рабочее место или найти достойное новое. В правительстве заявляют, что трудоустройство людей в возрасте - один из приоритетов сейчас.

По словам Силуанова, в новом шестилетнем цикле правительство планирует больше уделять внимания вопросам переквалификации, переподготовке по тем профессиям, которые имеют люди предпенсионного и пенсионного возраста.

Соотношение работающего населения и пенсионеров уже сейчас — полтора к одному. Учитывая, что не каждый честно отчисляет средства в Пенсионный фонд, — одна целая две десятых. А ведь в середине тридцатых годов прошлого века, когда вводились действующие до сих пор пенсионные параметры, на 200 миллионов граждан были лишь четыре миллиона пенсионеров. То есть одного пенсионера кормили 50 трудящихся. Дальше — серия демографических провалов.

Низшая точка рождаемости в СССР зафиксирована в военные годы. Спустя 25 лет, когда это поколение должно было заводить семьи, демографическая кривая снова пошла вниз. И так - каждые четверть века. А тут еще подоспел кризисный 1993-й, когда было не до рождаемости, — выжить бы. 2018-й — тот самый год, в котором сошлись болевые точки нашей истории. И вот результат: денег в пенсионной системе становится меньше с каждым годом.

Председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров поясняет происходящее в цифрах: "На 2000 год из федерального бюджета в Пенсионный фонд было перечислено 17,7 миллиарда рублей. Если же заглянуть в последний бюджет, речь идет о сумме в 3,5 триллиона. И с каждым годом сумма будет увеличиваться, потому что продолжительность жизни растет. Количество пенсионеров увеличивается, а количество работающего населения сокращается".

Соответственно, если пенсионный возраст для мужчин и женщин оставить прежним, пенсии неизбежно будут сокращаться. Таков мировой опыт.

В этой ситуации, по словам экономиста Филиппа Кревеля, есть два варианта: или уменьшать размеры пенсий, или увеличивать отчисления на пенсии, но во втором случае появляется риск сокращения рабочих мест. Именно по этой причине он считает увеличение возраста выхода на пенсию наилучшим решением из возможных.

Юрист в области международного уголовного права Дженнифер Бридон объясняет, что сэкономленные средства правительство пустит на социальные реформы и на поддержку экономики. И напоминает о греческом опыте, где "пенсионный возраст был очень низкий, и экономика в итоге просто развалилась".

Профессор экономики Университета Герцлии Омер Моав отмечает, что нельзя забывать и о таком нюансе, если человек не работает, а получает пенсию, вся финансовая тяжесть перекладывается на молодых.

Законопроект о пенсионных изменениях Госдума планирует рассмотреть в нынешнем месяце, сейчас проходят консультации с экспертами.

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Темы пенсия правительство Пенсионный фонд Дмитрий Медведев пенсионная реформа
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