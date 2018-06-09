В корпусе № 2.4 ЖК "Зеленые аллеи" завершается заселение

Июнь 2018 г., г. Москва. В рамках реализации инфраструктурно развитого жилого микрорайона "Зеленые аллеи" идет завершение заселения в корпусе № 2.4.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

ГК "МИЦ", осуществляющая строительство жилого микрорайона в г. Видное, передаст ключи новоселам от 418 квартир. В новом доме № 2.4, который входит в состав комплекса "Зеленые аллеи", заканчивается процесс заселения и передачи ключей собственникам.

Новый корпус общей площадью почти 25 тыс. кв. м. состоит из 6 секций и имеет переменную этажность от 10 до 17 этажей. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию застройщик получил весной этого года, сейчас посекционно завершается заселение и происходит передача ключей. Кроме этого, завершено строительство еще двух корпусов II-й очереди жилого комплекса и еще один корпус будет завершен и введен в эксплуатацию до конца лета.

Напомним, жилой комплекс "Зеленые аллеи" расположен в городе Видное, всего в 4 км от Москвы. В настоящее время активно реализуется II-я очередь строительства. Дома I-ой очереди введены в эксплуатацию и заселены. Концепция развития микрорайона предполагает строительство жилых объектов и объектов социальной инфраструктуры. В частности, уже функционирует средняя общеобразовательная школа и детский сад "Яблонька". Для комфортного проживания и активного досуга жителей комплекса обустроены спортивные и детские площадки, а также зоны для занятия спортом.